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Северная космическая гавань России: 25 лет космодрому Плесецк

Наталья Вальханская
05:15 11.11.2019
За прошедшие годы с космодрома Плесецк проведено около 180 пусков ракет космического назначения и выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Роскосмос

Четверть века назад - 11 ноября 1994 года - был подписан Указ президента Российской Федерации о создании первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в составе Военно-космических сил на базе Главного центра испытаний и применения космических средств. Этот указ официально присвоил Плесецку статус космодрома, сообщили в Минобороны.

За прошедшие 25 лет с космодрома Плесецк проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 космических аппаратов различного назначения, а также выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

«В настоящее время космодром Плесецк представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил РФ. Общая площадь космодрома составляет 176 тысяч 200 гектаров, простираясь с севера на юг на 46 километров и с востока на запад на 82 километра. Географически космодром расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире», - отметили в Минобороны России.

В составе космодрома Плесецк - стартовые комплексы с пусковыми установками ракет космического назначения, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения.

Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог на 300 километров и железнодорожных путей протяженностью в 326 километров.

«Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск», - добавили в ведомстве.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ летно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов.

«Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом запуска большинства космических аппаратов, в первую очередь в интересах обороны и безопасности страны», - отметили в Минобороны.

Именно здесь ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов «Союз-2» и «Ангара», построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия.

В настоящее время на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1В», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1А», «Союз-2.1Б» и тяжелого класса «Ангара-А5».

Минобороны России продолжает работу по наращиванию возможностей космодрома Плесецк. В 2019 году на космодроме завершена реконструкция второго стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» среднего класса.

«Создание космических ракетных комплексов «Союз-2» и  «Ангара» позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории, то есть действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Помимо подготовки и проведения пусков ракет космического назначения космодром Плесецк выполняет задачи по проведению пусков межконтинентальных баллистических ракет, в том числе в рамках испытаний новых перспективных образцов боевых ракетных комплексов.

Всего с момента образования в 1957 году по настоящее время совместными боевыми расчетами космодрома Плесецк и Ракетных войск стратегического назначения с северного космодрома проведено свыше 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 20 ракетных комплексов.

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