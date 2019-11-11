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Они учили ракеты летать: ветераны космодрома Плесецк рассказали о первых стартах

Игорь Лапик
22:22 11.11.2019
Космодром «Плесецк» отмечает 25 лет в качестве первого государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ. 
© Видео: ТРК Звезда

Космически красивый «Рокот», различные модификации «Союзов» и семейство ракет-носителей «Ангара». Космодром Плесецк побил все земные рекорды по количеству запусков. Сегодня число стартов уверенно приближается к двум тысячам.

Изначально Плесецк создавался, как сверхсекретная база под кодовым названием «Ангара». Свою историю космодром ведет с 11 января 1957 года, когда было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании военного объекта. Его строили в суровых условиях севера, потому что с южного Байконура ракеты с боеголовками не могли достичь вероятного противника. Именно ракеты Р-7 в Плесецке  имел в виду Хрущев, когда говорил американцам про «Кузькину мать».

Во время Карибского кризиса весь личный состав ночевал на боевых постах. 

«Работа непрерывная - уйти нельзя. Есть хочется, а не уйдешь, и спать хочется, а не уснешь», - поделился со «Звездой» ветеран космодрома Плесецк Владимир Воробьев.

Он хорошо помнит время первых стартов. Все началось с запуска спутника фото-разведки. Тогда, чтобы получить фотографии, нужно было доставить пленки на землю на спускаемом аппарате.

«Мы приезжали в район посадки, чтобы снять аппаратуру съемки», - отмечает Воробьев.

Первые годы, как говорят сами конструкторы, они учили ракеты летать. И путь в космос не всегда был гладок. В 1980 году ракета, едва разогнавшись, рухнула на стартовую площадку. Валерий Букрин - в ту пору заместитель начальника космодрома - чудом остался жив. Этот случай заставил кардинально повысить безопасность запусков.

«На старте появились системы безопасности, и ракета стала пожаро-взрыво-безопасная. Появились новые датчики, которые могли зафиксировать какие-то очаги», - рассказал Букрин.

В свое время с Плесецка даже животных в космос запускали, но все же основной профиль космодрома - это военные нужды. Отсюда вышла на орбиту группировка спутников связи и здесь же из учебно-боевых пусков «Тополей» и «Ярсов» куется ядерный щит страны.

А четверть века назад - 11 ноября 1994 года - был подписан Указ президента Российской Федерации о создании первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в составе Военно-космических сил на базе Главного центра испытаний и применения космических средств. Этот указ официально присвоил Плесецку статус космодрома.

Все ракеты с Плесецка уходят в невесомость под именем «Таня». Говорят, один офицер нанес когда-то на корпус корабля имя возлюбленной. Историй столько, что по ним в пору снимать фильм, и сами работники космодрома даже написали киносценарий. В котором скоро нужно будет добавлять новую главу - про старт новейших сверхтяжелых ракета-носителей, способных доставить людей на другие планеты.

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