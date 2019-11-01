ВКС РФ пополнились более чем тысячей новых специалистов

В октябре 2019 года состоялись выпуски в ряде военно-учебных заведений, в том числе авиационных. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«С учетом того, что объем решаемых Воздушно-космическими силами задач значительно возрос, мы уделяем особое внимание комплектованию авиационных соединений и воинских частей летчиками и штурманами», - констатировал министр.

По данным Шойгу, в этом году в войска направлено свыше тысячи таких специалистов.