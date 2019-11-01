«Игла-С» уничтожила вертолеты «противника» в небе над Египтом

Российские и египетские военнослужащие проводят под Каиром совместные учения «Стрела дружбы-2019». В маневрах двух стран задействованы комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» экспортной модификации, переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и самоходные установки «Шилка-М4», стоящие на вооружении египетской армии.

В ходе учений бойцы стреляли из ЗРК «Игла-С» по целям в воздухе. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие сбили вертолеты условного противника.

По замыслу учений, разведка доложила, что авиация условного противника планировала нанести удар по наземным силам. Чтобы не допустить атаки, египетские танкисты совершили марш в указанный район и устроили там засаду.

«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК "Игла-С". Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещенные на пикапах высокой проходимости», - говорится в сообщении.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября. С российской стороны в них участвуют более ста военнослужащих Южного военного округа РФ.

В маневрах задействованы самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Египта, а также российские боевые машины пехоты БМП-2, которые имитируют танковые подразделения противника.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности, комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники.