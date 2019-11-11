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В Минобороны раскрыли причины создания Военно-строительной компании

Наталья Вальханская
00:27 11.11.2019
Силами Военно-строительного комплекса Минобороны России ведутся работы почти на 5 тысячах объектов. По сравнению с 2012 годом объемы строительства выросли в 14 раз.
В Минобороны раскрыли причины создания Военно-строительной компании
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Военно-строительная компания, созданная указом российского президента Владимира Путина 18 октября, позволит решать стоящие перед Военно-строительным комплексом задачи в полном объеме, заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

«Нет сомнений, что армии и флоту необходимо иметь в своем составе силы и средства, которые по приказу, а не с позиции экономической выгоды, будут способны выполнять задачи по сооружению объектов и инфраструктуры там, где это потребуется», - подчеркнул заместитель главы Минобороны.

Военная стройка - это строгая организация, управление и контроль за последовательностью действий участников кооперации, четкая логистическая система, отметил Иванов. По его словам, структура Военно-строительной компании будет выстроена с учетом действующего военно-административного устройства. Будут сформированы филиалы в военных округах и на Северном флоте, а также подразделения, предназначенные для строительства специальных объектов.

© Минобороны России

«Начиная с 2017 года мы ежегодно вводили в строй около 3,5 тысячи зданий и сооружений различного назначения. В настоящее время силами Военно-строительного комплекса работы ведутся почти на пяти тысячах объектов», - добавил заместитель министра обороны.

По словам Иванова, за последние семь лет построено либо реконструировано семь высших и 16 довузовских учебных заведений, из которых 11 возведены с нуля, построены три школы для одаренных детей

«В этом году в Северной столице открыл свои двери филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России, а в Кемерово начало работу новое президентское кадетское училище. Все строилось ударными темпами, но при этом все учреждения оснащены самым современным оборудованием, соответствуют установленным техническим требованиям и образовательным стандартам», - отметил он.

В следующем году предусмотрено строительство современного довузовского образовательного учреждения в Калининграде, добавил Тимур Иванов. Кроме того, совместно с Москвой и Московской областью начата работа над созданием на территории парка «Патриот» первого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Этот проект планируется завершить в 2020 году.

Ранее Минобороны назвало главную задачу созданной в РФ Военно-строительной компании.

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