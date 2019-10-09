Взять живыми: спецназ ЦВО захватил «террористов» в Самаре
Всего в учениях было задействовано 300 военнослужащих и свыше 50 единиц техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Спецназ Центрального военного округа уничтожил условных террористов, которые засели в нежилых домах в Самарской области. Бойцы молниеносно оцепили здания и начали одновременный штурм.
После ликвидации основной группы боевиков, спецназ получает новые вводные - военным необходимо захватить главаря живым и найти секретные документы, которые спрятаны в одном из зданий. С задачей справились на отлично.