Военная полиция РФ посетила учебные сборы во Владикавказе

Начальники и дознаватели подразделений военной полиции ВС РФ впервые освоили теоретические и практические основы организации работы полиграфологов в ходе учебных сборов на базе Учебного центра военной полиции ВС во Владикавказе.

Участниками мероприятия стали около 100 военных полицейских, а также сотрудники Главной военной прокуратуры.

По словам заместителя начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковника юстиции Владимира Ковалева, с момента введения в штаты органов военной полиции подразделений дознания прошло более двух лет.

«За это время нам удалось доказать, что дознаватели способны эффективно решать задачи правоохранительной деятельности, успешно противостоять преступности в войсках и оказывать помощь командирам в поддержании твердого уставного порядка», - сказал он.

В рамках повышения квалификации должностные лица органов дознания были обучены решению задач, связанных с правоохранительной деятельностью в войсках, осуществлению полномочий органа дознания, ведению административной и дисциплинарной практики, розыску военнослужащих, самовольно оставивших место службы, пресечению каналов поставки наркотиков в воинские части и гарнизоны.

«Основным нашим достижением стало то, что своим трудом мы снимаем с командиров нагрузку по проведению доследственных проверок в войсках, оказываем им помощь в осуществлении полномочий органа дознания, выявлении правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков, розыске военнослужащих, самовольно оставивших части, направлении в военные суды материалов о применении дисциплинарного ареста», - отметил Ковалев.

В ходе сборов военнослужащие приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. По его итогам был определен лучший специалист-дознаватель военной полиции. Также был проведен турнир по футболу под лозунгом «В здоровом теле и дух здоровый!».