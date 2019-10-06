Стратегические задачи: «Звезда» раскрывает секреты работы 15-й армии ВКС

В 2019 году боевые расчеты космодрома Плесецк провели уже пять успешных пусков. В советское время ракеты отсюда взлетали чаще, но сейчас в ракетном ритме 70-х нет необходимости: срок годности современных космических аппаратов вырос на порядок - с нескольких недель до нескольких лет.

При этом каждый спутник решает множество задач. А люди, контролирующие все эти процессы, служат в 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения. Именно они информируют президента о возможном ракетном нападении на нашу страну для принятия решения на ответный удар.

В составе 15-й армии ВКС есть три дивизии: предупреждения о ракетном нападении, разведки космической обстановки и по управлению орбитальной группировкой отечественных спутников.

В общей сложности более полутора тысяч военнослужащих 15-й армии ВКС особого назначения круглосуточно несут боевое дежурство.

«Все эти задачи - они носят стратегический характер. И обнаружение стартов баллистических ракет, стартующих с различных территорий, с акватории мирового океана. Это постоянное знание обстановки о состоянии космического пространства. И самая главная задача - мы единственные в ВС РФ осуществляем управление отечественной орбитальной группировкой всех типов космических аппаратов», - рассказал «Звезде» начальник штаба 15-й армии Анатолий Нестечук.

Сейчас проходят летные испытания спутников нового типа Единой космической системы. Продолжается и строительство радиолокационных станций высокой заводской готовности.

В 2021-2022 годах планируется построить еще две РЛС типа «Воронеж» на Крайнем Севере - в Воркуте и Оленегорске, а в 2024 году - в Севастополе.