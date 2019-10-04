Главком ВКС поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем космических войск

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем космических войск.

«Сегодня на бескрайних просторах России и за ее пределами личный состав космических войск с честью продолжает славные традиции старших поколений, чьи самоотверженность и мужество, выдержка и стойкость стали основой успехов нашей страны в космической деятельности, завоевания за Россией статуса великой космической державы», - отметил главком.

Суровикин подчеркнул, что современные космические войска - важнейшая составляющая боевого потенциала Воздушно-космических сил.

«Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и государственного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров, проявляя при этом высочайшую ответственность, верность воинскому и гражданскому долгу, профессионализм», - подчеркнул генерал-полковник.

Сергей Суровикин поблагодарил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов «за безупречную службу и ратный труд». И пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, «высоких достижений в военной службе и труде во имя обороны и безопасности государства и приумножения космической славы России».