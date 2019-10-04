Вековой юбилей: Управлению коменданта охраны Минобороны - 100 лет

Управлению коменданта охраны Министерства обороны исполняется 100 лет. В пятницу, 4 октября, в честь векового юбилея в Центральном театре Российской армии чествовали военнослужащих этого подразделения.

Собравшихся от имени главы оборонного ведомства поздравил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

«За эти годы управление прошло непростой путь развития, и его сотрудники всегда оставались образцом бдительности, компетентности и надежности. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг», - говорится в поздравлении Сергея Шойгу.

Министр обороны пожелал военнослужащим подразделения крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и достижений на благо Родины.

© Минобороны России

В свою очередь замминистра генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подчеркнул особый профессионализм военнослужащих подразделения.

«По форме и содержанию, по знаниям и компетенции во всех сферах Управление коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации - это высочайший уровень», - дал оценку работе подразделения заместитель министра.

По его словам, военнослужащие управления доказали это и в ходе операции по оказанию помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.

© Минобороны России

Заместитель министра обороны подчеркнул, что во время вооруженного конфликта на территории Сирии военнослужащие Управления успешно выполняли боевые и специальные задачи по охране объектов ВС РФ, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.

Он пожелал подразделению продолжать славный путь и вручил ведомственные награды военнослужащим.

© Минобороны России

Военнослужащие подразделения обеспечивают безопасность на всех мероприятиях с участием Верховного главнокомандующего и министра обороны РФ, а также визиты иностранных военных делегаций, крупные международные мероприятия и военные парады на Красной площади.