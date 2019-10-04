ВКС России отслеживают эксперименты других стран в космосе

Российская Система контроля космического пространства внимательно следит за экспериментами в космосе, которые проводят другие страны, рассказал замначальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.

Это необходимо для понимания, к примеру, возможности иностранных космических аппаратов использоваться в качестве носителей оружия.

«Одна из задач Центра - определение целевого назначения иностранных космических аппаратов, контроль их полета и их сопровождение до момента прекращения их баллистического существования», - сказал Лагутенко.

Также особое внимание специалисты Центра уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, и следят за случаями разрушения космических объектов на орбитах.

По словам замначальника штаба Центра, в год в среднем происходит до четырех ситуаций с разрушением космических объектов на орбите. Чаще всего это происходит из-за взрывов остатков топлива в них, нагревающихся Солнцем.

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкессии и Таджикистане.