Как освободить целый квартал от боевиков: кадры учений военных инженеров

Военные инженеры отработали тактику действий в городских условиях на маневрах в Хабаровском крае.

По легенде учений, условные террористы заняли целый квартал, поэтому к операции по освобождению захваченной территории решено было привлечь уникальное инженерно-штурмовое подразделение ВВО. При выполнении задач были применены тактические приемы, которые были основаны на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Особенностью данных маневров стало применение военными новых современных общевойсковых комплектов разминирования ОВР-3Ш и дополнительного оборудования.

В ходе учебного боя военные инженеры под прикрытием бронетранспортеров блокировали группу «террористов» в одном из зданий, применив специальные штурмовые щиты. Также военнослужащие отработали задачи по штурму здания и светошумовому подавлению «боевиков».