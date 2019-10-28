Суворовцы написали Географический диктант в Санкт-Петербурге

Одной из площадок проведения юбилейного - пятого Географического диктанта в Санкт-Петербурге стало суворовское военное училище. Здесь на вопросы диктанта вместе с кадетами отвечали офицеры штаба и командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

Всего на территории округа диктант прошел на 210 площадках, каждая четвертая из них была на территории воинской части. В просветительской акции приняли участие свыше 44 тысяч человек.

Перед началом диктанта на площадке Санкт-петербургского суворовского военного училища к участникам с МКС с приветственным словом обратились российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка.