Российские саперы приступили ко второму этапу разминирования территории в Лаосе

Российские саперы начали второй этап гуманитарной очистки территории в Лаосе от взрывоопасных предметов и боеприпасов.

«Российские военные инженеры международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 6 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов», - заявили в Минобороны РФ.

Взрывоопасные предметы и боеприпасы, в большинстве своем, относятся к периоду войны во Вьетнаме. В основном, это американские кассетные авиационные бомбы.

К разминированию в рамках второго этапа привлечено 34 российских сапера, которые планируют очистить 120 гектаров местности близ Пхонсавана.

Первый этап гуманитарного разминирования длился год. За этот период российским военнослужащим удалось очистить 104 гектара территории Лаоса, обезвредив более 340 взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в ходе второго этапа разминирования, который продлится до марта 2020 года, отряду из 34-х российских саперов предстоит очистить 120 гектаров местности.