Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 отбыли из ЮАР

Утром в субботу, 26 октября, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 вылетели с базы ВВС Южно-Африканской Республики Waterkloof, завершив таким образом первый в истории визит этих сверхзвуковых машин на юг Африки.

Самолеты прибыли в ЮАР в минувшую среду в составе авиаотряда ВКС РФ. Это событие состоялось в рамках заключенного летом 1995 года оборонными ведомствами обеих стран соглашения о военном партнерстве. В авиационную группу российских Военно-космических сил, помимо Ту-160, вошли воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

Прибытие российской авиации в Африку совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду лидер ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и надеется на расширение связей по различным направлениям.

Заместитель командующего ВВС ЮАР генерал Мзаифани Инносент Бутелези, в свою очередь, назвал визит российских ракетоносцев «историческим днем» для Южно-Африканской республики и Африки в целом. Военачальник при этом подчеркнул, что данное событие продемонстрировало тесный характер взаимодействия России и ЮАР.