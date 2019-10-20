Несмотря на «атаку» диверсантов: как связисты собирают мачты за считанные секунды

Связисты Западного военного округа продемонстрировали свои навыки во время тренировочных мероприятий в Ленинградской области.

На место оперативного развертывания узла связи в составе экипажа машины командно-штабного пункта - БТР-80 - отправилась съемочная группа «Звезды». Здесь установлены две радиостанции, которые могут работать на коротких и ультра коротких радиоволнах. Управлять радиостанцией учит сержант Алексей Дригваль.

«Учу разворачивать тактико-специальной подготовкой. Изучение азбуки Морзе. В нее входят напевы и также прием на слух», - поведал он о своей работе.

Чтобы перейти в «боевое», потребовалось 28 минут, еще 20 - на то, чтобы выйти на связь. Но выполнение норматива внезапно прервало «нападение диверсантов».

После того, как «атаку» противника удается отбить, связисты за считанные мгновения собирают антенно-мачтовое устройство.

Сразу три мобильных комплекса работают независимо друг от друга, и у каждого подразделения - своя задача. В боевых условиях можно провести видеоконференцию с Генштабом или связаться даже с международной космической станцией.

В ходе постоянных тренировок связисты бригады отрабатывают самые разные задачи. Усердие и труд - и есть залог успеха, поэтому связисты Западного округа являются бессменными победители всеармейского конкурса «Уверенный прием» последних лет.