Специалисты ВВО расширили территорию спецобработки в ЕАО

Для повышения безопасности пострадавшего населения в Еврейской автономной области специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВВО решили расширить перечень обязательных объектов для специальной дезинфекционной обработки.

Местное население, которое проживает на ранее подтопленных территориях, могло переносить возможные инфекции на колесах машин и другими способами на ранее не пострадавшие территории.

На данный момент военные специалисты завершили работы в Ленинском районе области. Военнослужащие обработали более 100 домов и около 20 километров поселковых дорог. Особое внимание было уделено обработке школ, детских садов и других социальных объектов.

Ранее военные специалисты обработали более 10 населенных пунктов в Смидовичском и Биробиджанском районах автономии. Было привлечено 10 единиц техники и 30 военнослужащих.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, для обработки используются проверенные растворы хлорных рецептур, не представляющие опасности для населения.

Проведенные работы в значительной мере позволят снять опасность вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.