«Нерушимое братство»: авиационная группировка РФ перебазирована в Таджикистан

Самолеты и вертолеты Центрального военного округа завершили перебазирование для участия в совместном учении с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективными миротворческими силами (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019» в Таджикистан, сообщили в Минобороны России.

«В рамках учений на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан самолеты оперативно-тактической авиации, вертолеты миротворческой эскадрильи выполнят воздушную разведку, отработают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям, проведут прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника», - отметили в ведомстве.

Транспортная авиация также выполнит десантирование воздушного тактического десанта с высоты около трех тысяч метров. Всего в учении задействовано 18 самолетов и вертолетов Центрального военного округа.

«В совместном учении от воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации привлечено более двух тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники», - добавили в Минобороны.

Практические действия сил стран-участниц ОДКБ на учении «Нерушимое братство-2019» пройдут с 21 по 29 октября 2019 года на территории Таджикистана. Учение будет проводиться в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.