Военные картографы Северного флота вернулись из арктической экспедиции
Специалисты более двух месяцев исследовали побережье Баренцева, Лаптева, Карского и Восточно-Сибирского морей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» вернулось из длительной экспедиции в Арктику. Накануне корабль встретили в мурманском поселке Мишуково.
Более двух месяцев военные картографы исследовали побережье, рельеф дна и различные параметры в море Лаптевых, Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях. Собранные данные помогут обновить навигационные карты.
Кроме этого, команда подтвердила существование островов в заливе Вилькицкого, которые несколько лет назад были открыты школьниками с помощью космических снимков.