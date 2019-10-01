Путин ответил на вопрос грузинской журналистки о выводе войск из Абхазии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выведет войска с территории Южной Осетии и Абхазии тогда, «когда примет такое решение». Соответствующее заявление президент сделал, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

«Мы всегда выполняем [свои обязательства - прим. ред.]», - сказал глава государства.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Цхинвал. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Российское руководство приняло решение о вводе войск. Активные боевые действия продолжались пять дней, после чего грузинские военные отступили.

После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией.