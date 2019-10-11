Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Мероприятие состоялось в рамках Семинара по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций, SWIRMO-2019.

Глава международной гуманитарной организации был проинформирован о предпринимаемых Минобороны России усилиях по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся мирным гражданам Сирии, а также о восстановлении инфраструктуры в стране и создании условий для возвращения беженцев в места довоенного проживания.

Фомин обратил внимание Маурера на критическое положение в гуманитарной сфере в отдельных районах Сирии, особенно в лагерях временно-перемещенных лиц «Рукбан» и «Эль-Холь».

Также были рассмотрены текущий уровень взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества. Встреча подтвердила обоюдный настрой на конструктивное взаимодействие при решении гуманитарных проблем в Сирии. Стороны условились продолжить контакты.