Авиационная группа ЦВО вылетела к месту посадки «Союз МС-11»

Вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с оперативных аэродромов к месту предполагаемой посадки капсулы корабля «Союз МС-11» в степи Казахстана.

Посадка спускаемого аппарата «Союза МС-11» запланирована на 25 июня. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (НАСА) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома Байконур, два из Караганды и 8 из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 км юго-восточнее города Жезказган. Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате.

В поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих округа, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС. Спускаемый аппарат движется в сторону Земли. Приземление «Союза МС-11» запланировано на 05.45 по мск.