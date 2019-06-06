Делегация Чувашской Республики посетила Военный учебно-научный центр ВМФ России «Военно-морская академия»

В Военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоялась встреча Начальника ВУНЦ ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым и подписание Соглашения о сотрудничестве между ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Кабинетом Министров Чувашской Республики о комплексе мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, проживающих в Чувашии.

На встрече присутствовали курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проживающие на территории Чувашской Республики. Глава поинтересовался учебой, условиями проживания и бытом курсантов, а также пожелал успехов в дальнейшей службе, не отступать от намеченных целей и быть примером для той гражданской молодежи Чувашии, которая еще не определилась с выбором учебного заведения.

Делегации продемонстрировали учебно-материальную базу ВУНЦ ВМФ, рассказали историю Военно-Морской Академии в музее. Глава Чувашии посетил именную аудиторию знаменитого выпускника Академии, уроженца Порецкого района Чувашской Республики, инженера-кораблестроителя Крылова Алексея Николаевича.

В завершении встречи, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Владимир Касатонов от имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова поблагодарил чувашскую делегацию и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей между ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Чувашской Республикой в целях дальнейшего сотрудничества в рамках военно-патриотического воспитания граждан.

Результаты встречи были незамедлительно доложены Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.