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В Москве состоялось заседание коллегии Минобороны

Денис Шурыгин
Наталья Вальханская
22:15 31.05.2019
В частности, были рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения планов деятельности ЦВО и Главного управления связи ВС, состояния безопасности полетов в военной авиации.
© Видео: ТРК Звезда

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание коллегии Минобороны России.

Его работа началась с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы Центрального военного округа и Главного управления связи Вооруженных Сил в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Как подчеркнул министр обороны, «Центрально-Азиатское стратегическое направление является одним из важнейших для обеспечения военной безопасности России и поддержания региональной стабильности». В настоящее время основную опасность для Российской Федерации на данном направлении представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма.

В сложившейся обстановке принимается комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. В частности, продолжается последовательное наращивание и совершенствование боевого состава ЦВО.

Глава военного ведомства отметил, что в текущем году командованию округа предстоит довести оснащенность современным вооружением и техникой до уровня не менее 53%, принять участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», в котором будут задействованы воинские контингенты вооруженных сил ОДКБ и ШОС, ввести в эксплуатацию 286 зданий и сооружений, необходимых для размещения военнослужащих и членов их семей, а также хранения и обслуживания поступающего вооружения и техники.

«Реализация указанных мероприятий позволит существенно повысить боевой потенциал Центрального военного округа», – подчеркнул министр обороны.

При этом Шойгу отметил, что военнослужащие округа не только выполняли задачи по предназначению, но и обеспечивали безопасность 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

В мае группировка округа защитила от лесных пожаров 9 населенных пунктов в Челябинской и Курганской областях.

Что касается дальнейшего развития войск связи, то, по словам министра обороны, начиная с 2013 года в Вооруженные Силы поставлено свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате ее доля увеличилась почти в два раза (до 68 процентов).

Сегодня современное цифровое телекоммуникационное оборудование установлено более чем на 1400 объектах Министерства обороны.

Обеспечен полный спектр современных услуг связи, в том числе защищенная видео-конференц-связь высокого разрешения на всех уровнях управления - от Генерального штаба до отдельной воинской части, военного комиссариата.

До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М». Помимо этого, завершится формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырех космических аппаратов.

«Это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в Арктической зоне», - подчеркнул министр.

Развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи в два с половиной раза и существенно повысить их помехозащищенность.

Кроме того, до конца 2022 года планируется переоборудовать 334 объекта комплексами, разработанными на основе передовых отечественных цифровых систем передачи информации и аппаратно-программных платформ.

Главой военного ведомства было отмечено, что разработки Министерства обороны широко применяются другими федеральными органами исполнительной власти.

Так, на основе технических решений военной связи подключено в единое защищенное информационное пространство более 170 объектов оборонно-промышленного комплекса. В результате установлен высокоскоростной обмен информацией по гособоронзаказу между Минобороны, федеральными органами исполнительной власти и предприятиями ОПК.

Также на заседании коллегии был рассмотрен вопрос, связанный с состоянием безопасности полетов в авиации Вооруженных Сил.

С 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой. Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики, совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета.

На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа. Аэродромы оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.

Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза.

«Это говорит о том, что безопасность полетов в Вооруженных Силах поддерживается на достаточно высоком уровне», - подчеркнул Шойгу.

Затем были подведены итоги отопительного периода.

Сергей Шойгу отметил, что «коммунальное хозяйство Вооруженных Сил постоянно совершенствуется, в том числе путем внедрения передовых энергоэффективных технологий».

Так, Минобороны реализует пилотный проект по использованию в качестве котельного топлива сжиженного природного газа. Утвержден план перевода на природный газ до 2025 года более 370 котельных, в том числе с обращением к государственно-частному партнерству.

Сергей Шойгу напомнил, что «прошло два года с момента отказа от аутсорсинга и перехода на эксплуатационное содержание фондов штатным персоналом Министерства обороны».

За это время, отметил министр, сформирована устойчивая система взаимодействия эксплуатационных подразделений с командованием воинских частей и муниципальными органами власти, позволяющая своевременно реагировать на возникающие нештатные ситуации и устранять их в кратчайшие сроки.

«Результат очевиден - улучшается качество подготовки к отопительному сезону и его проведение. Так, по итогам прошедшего отопительного сезона количество технологических нарушений сократилось на 18 процентов», - констатировал Сергей Шойгу, предложив в заключение обсудить, как идет подготовка к следующему отопительному сезону.

В составе коллегии произошли изменения. Как известно, бывший главком ВМФ России адмирал Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

Министр обороны представил нового члена коллегии - главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Затем состоялась торжественная церемония вручения личных штандартов адмиралу Николаю Евменову, командующему Северным флотом вице-адмиралу Александру Моисееву и командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Игорю Осипову.

«Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами», - подчеркнул Шойгу.

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