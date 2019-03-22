«Уверенный прием»: связисты ЮВО продемонстрировали навыки в армейском конкурсе

На полигоне Кадамовский Ростовской области завершился отборочный этап профессионального конкурса военных связистов Южного военного округа «Уверенный прием», который проводился среди соединений и воинских частей восьмой общевойсковой армии.

Все конкурсные задания связисты выполняли в условиях радиопомех и оружия массового поражения со стороны условного противника.

Также проведено тактико-специальное учение по отражению нападения условных диверсионных групп в ходе развертывания полевых узлов.

Команды выполнили более 25 нормативов по тактико-специальной, специальной и технической подготовке. Необходимо было не только слаженно работать в составе экипажа, но и продемонстрировать индивидуальное мастерство.

Часть нормативов военнослужащие выполняли в индивидуальных средствах защиты - противогазах в условиях применения условным противником отравляющих веществ.

Соревнования проводились среди команд соединений и воинских частей объединения. В ходе отбора в их состав попали лучшие экипажи, из числа которых был определен состав сборной армии на окружной этап, который пройдёт в июне.

По итогам трехдневных конкурсных испытаний среди экипажей лучшими связистами в объединении стал батальон связи. Они будут бороться за право представлять ЮВО на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием – 2019».

В соревнованиях приняло участие более 100 военнослужащих и задействована специальная техника, в том числе радиостанции Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенный мобильный комплекс связи МК-ЗВКС, станция спутниковой связи Р441ЛМ, носимая спутниковая радиостанция Р-438М «Белозер» и радиорелейная станция Р-419 Л1.