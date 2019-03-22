ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков

Экипажи дежурных сил противовоздушной обороны за неделю выполнили четыре вылета на перехват иностранных разведчиков у границ России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, всего за этот период у вблизи российской территории вел разведку 21 летательный аппарат.

Благодаря профессиональным действиям пилотов ВКС РФ нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52Н, оснащенного высокоточным поисково-прицельным комплексом и вооруженного авиабомбами, над нейтральными водами Балтийского моря.