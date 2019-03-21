БМП грязи не боятся: в Кубинке стартовал отбор конкурса «Суворовский натиск»

Мотострелковые и танковые экипажи Западного военного округа соревнуются на подмосковном полигоне Алабино. Там стартовали отборочные заезды Армейских международных игр, которые пройдут в августе этого года. Лучших для участия в конкурсе «Суворовский натиск» определяют уже сейчас.

Со стороны может показаться, что пятнадцатитонные БМП - просто огромные, но в кабине у военнослужащих места совсем мало: трасса видна лишь сквозь щель триплекса и каждое препятствие на пути боец чувствует всем телом.

«Такое ощущение, будто мы летим в космосе, потому что себя не контролируешь, неконтролируемое движение начинается. Ну мы к этому привыкли», - поделился со «Звездой» заместитель командира взвода Виталий Дорофеев.



Все - ради победы. У старшего сержанта Дорофеева и его экипажа мечта, а точнее цель - поучаствовать и, конечно, победить в АрМИ-2019.

Снег, вода, грязь - под гусеницами техники настоящее бездорожье. Управлять боевыми машинами в такую погоду - непростая задача, но водители-механики все равно не сбавляют скорость.

В таких условиях напарнику в башне боевой машины еще и стрелять нужно, а расстояние до мишени полтора километра.

«На скорости надо поймать мишень, приготовиться, слушать командира, чтоб корректировал стрельбу. Не суетиться и делать свою работу. И все», - объясняет наводчик-оператор БМП Дмитрий Гладун.

Дмитрий Гладун - еще один боец гвардейской танковой армии. Именно эти военнослужащие делают свою работу сегодня лучше всех и не оставляют шансов конкурентам - лучшим экипажам Западного военного округа.

Насколько тяжело на дистанции становится понятно только во время смены экипажа. Одни завершает свой этап, а их место в боевой машине занимают товарищи.

Передача эстафеты - традиционный и не вызывающий летом никаких трудностей элемент конкурса «Суворовский натиск» сейчас становится серьезным испытанием. Военнослужащим приходится бежать прямо по воде и сугробам.

В этот момент на трибунах за экипажи болеют сослуживцы и судьи соревнований. Первые просто не поймут, если ударишь в грязь лицом, а от решения вторых зависит, кто из военнослужащих отправится на всеармейский отбор. Представлять Россию на Международных играх доверят лучшим из лучших.