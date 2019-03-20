Военных подняли по тревоге в рамках масштабной проверки боеготовности

Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкалья в рамках второго дня проверки боевой готовности войск были подняты по тревоге.

Военнослужащие отрабатывают задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершают многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы - там они приступят к развертыванию полевых лагерей. Специальной комиссией штаба ВВО будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения в полевых условиях на полигоне Цугол.

Военнослужащие на штатной технике в рамках учений преодолеют более тысячи километров. Маршрут движения включает участки пересечённой местности и автодороги общего пользования.

В ходе выполнения маршей особое внимание уделяется организации устойчивой защищённой связи и организации взаимодействия между соединениями при выполнении поставленных задач.

В итоге контрольной проверки с военнослужащими соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.

Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено около 5000 человек, задействовано более 500 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как «Редут-2УС», «Ливень», Р-166.