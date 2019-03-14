Начальник Генштаба РФ заявил о необходимости укрепления военного сотрудничества стран СНГ для борьбы с терроризмом

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о необходимости вооруженных сил стран СНГ укрепить сотрудничество для совместного противостояния международному терроризму и военным угрозам.

«Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействии международному терроризму и иным вызовам военного характера», - заявил Герасимов на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ.

По его словам, комитет начальников штабов, учитывая современные вызовы и угрозы, выстраивает практическое взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества, а совместные мероприятия охватывают наиболее важные направления оперативной и боевой подготовки.

Начальник Генштаба РФ заметил важность совместных усилий, благодаря которым удалось выйти на новый уровень сотрудничества по таким направлениям, как противовоздушная оборона, применение беспилотной авиации, инженерное обеспечение войск, а также РХБ-защита, подготовка кадров.

Герасимов особо отметил, что в интересах национальных Вооруженных сил развиваются объединенные системы военного назначения, проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке и апробируются всевозможные формы сотрудничества.

«Тем не менее, сохраняются общий вектор и динамика развития отношений стран СНГ в военной сфере, а традиционная линейка совместных мероприятий обновляется и расширяется, что говорит о новых возможностях и перспективах», - выразил уверенность Герасимов.

При этом начальник Генштаба отметил, что участников Содружества объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.

Сегодня для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, заявил в завершении своего выступления Герасимов.