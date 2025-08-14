МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов встретился с коллегами из Нигера, Мали и Буркина-Фасо

Белоусов отметил, что в странах Конфедерации государств Сахеля сохраняются террористические угрозы.
2025-08-14 18:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля. Это были коллеги из Нигера, Мали и Буркина-Фасо.  

 «Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля», – констатировал Андрей Белоусов.

Он напомнил, что в прошлом месяце исполнился год с момента учреждения Конфедерации. Белоусов отметил, что решение о создании альянса - результат свободного выбора сахельских народов, предпочевших курс на устойчивое мирное развитие. 

Андрей Белоусов добавил, что на данный момент в странах Конфедерации сохранются террористические угрозы, а незаконные вооруженные формирования продолжают свою деятельность. 

«Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета», - подчеркнул Белоусов. 

Он добавил, что четырехсторонний диалог будет важным форматом обсуждения вопросов укрепления связей в оборонной сфере. 

После переговоров собравшиеся подписали совместное заявление по итогам консультаций. Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств России и Конфедерации государств Сахеля.

Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Лаоса. Он отметил, что Лаос - стратегический партнер России, обе страны связывают многолетние дружба и сотрудничество.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Нигер #мали #буркина-фасо #встреча #Андрей Белоусов #Конфедерация Сахеля
