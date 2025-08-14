В Северодвинске спустили на воду морской транспорт «Академик Макеев»

В Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка» сегодня в торжественной обстановке спустили на воду новейший морской транспорт вооружения усиленного ледового класса «Академик Макеев». Кадры церемонии предоставило Министерство обороны РФ.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко, выступая на мероприятии, отметил, что такие суда значительно повышают эффективность действий флота.

«Основная задача транспорта вооружения данного проекта - это обеспечение наших сил в дальней морской зоне для поддержания боеготовности и обеспечения тех кораблей, которые решают стратегические задачи в мировом океане», - сказал он.

«Академик Макеев» - развитие линейки проекта 20180, на основе которого разработан комплекс судов специального назначения - от спасательных буксирных до исследовательских.

Судно предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений, оборудовано системами отечественного производства и обладает усиленным ледовым классом, что позволяет выполнять задачи в арктических районах. После достройки и испытаний его передадут ВМФ России.

Также сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько». Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.