Освобожденные из плена бойцы пообщались с родственниками

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, пообщались с родственниками по телефону. Соответствующее видео продемонстрировало МО РФ.

Судя по надписям на автобусе на заднем плане на представленной видеозаписи, бойцы сделали это на территории Белоруссии. О том, что они находятся там после проведенного обмена, ранее сообщало российское оборонное ведомство.

Отмечено, что обмен состоялся сегодня, 14 августа. Из плена вернулись 84 бойца. Такое же количество военнослужащих ВСУ получила взамен украинская сторона.

В Белоруссии, как заметили в Минобороны России, освобожденные военнослужащие получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Их доставят на территорию Российской Федерации, где бойцы продут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.