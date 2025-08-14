МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хабаровские инженеры увеличили выпуск ударных дронов до 8 тыс. в месяц

Дроны «Велес» уже доказали свою эффективность в зоне СВО. По словам гендиректора компании-разработчика Виктора Яценко, ИИ позволяет аппарату обходить окопные системы РЭБ, захватывать цель на дистанции до 400 метров и автономно поражать ее.
Мария Герман 2025-08-14 18:19:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Хабаровские инженеры за короткий срок увеличили выпуск ударных беспилотников с 100 до 8 000 единиц в месяц, рассказала в своем сюжете наш корреспондент Мария Герман. Эти аппараты, особенно модели с системой донаведения, сегодня востребованы на передовой.

«Процент применения таких дронов в два раза выше. ИИ позволяет доводить дрон до цели. Применение более оптимальное, захват цели - оператор может брать на 400 метров. Он обходит окопный РЭБ. Дрон в полностью автономном режиме настигает цель и  поражает ее», - сказал Виктор Яценко, генеральный директор компании-разработчика БПЛА.

Конструкторы получают постоянную обратную связь от операторов, работающих на линии боевого соприкосновения, и вносят улучшения в конструкцию и программное обеспечение. Так, новая сварная несущая рама повышает прочность аппарата и позволяет брать до пяти килограммов полезной нагрузки при максимальной дальности полета 25 километров.

Сергей Колесников, один из сотрудников производства, ранее работал учителем информатики.

«Хотел внести свой вклад. Если не будем работать мы, то будет нечем вести оборону нашего государства», - говорит он.

Перед отправкой на передовую каждый дрон проходит испытания на максимальной скорости и полной загрузке, получает уникальный код и только затем отправляется в подразделения для боевой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

