В Генштабе РФ прокомментировали отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей

Международный терроризм и отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей бросают вызов суверенитету и безопасности стран СНГ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

«США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей», - констатировал он.

По словам Герасимова, очаги региональной нестабильности возникают не без внешнего воздействия, а терроризм, поддерживаемый «теневыми спонсорами», угрожает всему миру. В таких условиях вызовы «суверенитету и безопасности государств Содружества» становятся все более реальными.