В Генштабе РФ прокомментировали отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей
По словам Валерия Герасимова, очаги региональной нестабильности возникают не без внешнего воздействия, а терроризм, поддерживаемый «теневыми спонсорами», угрожает всему миру.
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Международный терроризм и отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей бросают вызов суверенитету и безопасности стран СНГ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.
«США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей», - констатировал он.
По словам Герасимова, очаги региональной нестабильности возникают не без внешнего воздействия, а терроризм, поддерживаемый «теневыми спонсорами», угрожает всему миру. В таких условиях вызовы «суверенитету и безопасности государств Содружества» становятся все более реальными.