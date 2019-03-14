Начальники Генштабов СНГ возложили цветы в Александровском саду

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов вместе с коллегами из стран СНГ возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Эта церемония предваряет заседание комитета начальников Генштабов восьми стран содружества. Генералы обсудят взаимодействие в оборонной сфере. В том числе речь пойдет о совместных учениях. Отдельно обменяются мнениями о том, как армиям СНГ эффективней использовать беспилотные летательные аппараты, а также противостоять атакам дронов.

