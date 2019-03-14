Главы Генштабов стран СНГ обсудят вопросы противодействия БПЛА

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг в Москве проведет заседание комитета начальников генштабов восьми стран СНГ. На нем обсудят вопросы взаимодействия в военной сфере.

Отмечается, что в заседании примут участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Начальники Генштабов поднимут вопросы развития сотрудничества в области применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, топографического обеспечения вооруженных сил, намечены совместные мероприятия на следующий год.

Кроме того, планируется обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес.

Перед началом заседания делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.