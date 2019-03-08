Военные в центре Екатеринбурга дарили девушкам цветы: видео
В боевой экипировке военнослужащие поздравили представительниц прекрасной половины человечества с прекрасным праздником.
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в центре Екатеринбурга дарили девушкам цветы в честь празднования Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
В боевой экипировке молодые люди останавливали представительниц прекрасной половины человечества, поздравляли с прекрасным праздником и дарили тюльпаны. За пару часов акции было подарено более тысячи букетов.
Также на площадке установили пресс-вол, на фоне которого предлагали девушкам сфотографироваться с военнослужащими.