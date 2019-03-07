«Сирийский перелом»: трофейное оружие показали в Сальске и на Кубани

Более 12 тысяч жителей Кропоткина Краснодарского края и военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) посетили уникальную передвижную выставку трофейного вооружения и военной техники, а также тематические платформы военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

Жители увидели уникальные образцы военной техники, работы военных художников и фотографов, экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия, а также поприсутствовали на концерте творческих коллективов воинских частей ЮВО.

На станции был развернут пункт отбора на военную службу по контракту, который посетило более 200 человек. Все желающие могли пообщаться с представителями военных комиссариатов по вопросу поступления на военную службу, пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о должностях, местах будущей службы, а также о социальных льготах.

На привокзальной площади участники акции выпустили в небо более тысячи воздушных шаров - символ мира и светлого будущего.

На эту же выставку смогли попасть жители Сальска Ростовской области в своем городе. Посмотреть на «Сирийский перелом» пришли более пяти тысяч гостей, которые также стали очевидцами пролета вертолетов армейской авиации Четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО. В воздушном строю в составе пар пролетели боевые и транспортные вертолеты, в том числе Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-35.

Далее передвижная выставка отправится в Волгоград, который станет заключительной остановкой состава в ЮВО.

Напомним, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.