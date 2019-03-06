На глубине: кадры обучения водолазному делу девушек-курсантов

Девушки-курсанты филиала Военно-морской академии в Калининграде приступили к освоению водолазного дела. Исключений для будущих офицеров ВМФ никто не делает, в чем лично убедился корреспондент «Звезды».

Водолазная подготовка - обязательная дисциплина в программе обучения военных моряков. На глубине любое движение дается с трудом, а неправильное дыхание может привести к баротравме.

Как объяснила одна из курсантов, самое главное на глубине - сохранять спокойствие в ситуации, когда ты один на дне в темноте, а тебе при этом поставлена задача снять грузы и успешно всплыть.

Помимо занятия по аварийному всплытию девушек учат обращаться с оружием. Норматив на оценку «отлично» в стрелковом тире - 25 из 30.

Со стрельбой девушки справляются не менее успешно. К примеру, курсант Алина Политика за время учебы успела получить звание кандидата в мастера спорта по стрельбе и останавливаться на достигнутом не намерена.

«Пулевая стрельба - это такой вид спорта который воспитывает тебя не только физически но и внутренне. Твои личностные качества. И это очень помогает в таком институте, потому что военный институт это необычное учебное заведение», - объяснила она.

Выпускницы Балтийского военно-морского института уже служат на всех российских флотах. Очередное производство девушек в офицеры состоится в следующем году.