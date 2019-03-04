Танки, артиллерия и авиация: яркие кадры масштабных учений войск ЦВО

В трех регионах России прошли масштабные учения войск Центрального военного округа. Всего в них привлекли около девяти тысяч военнослужащих.

Одновременно маневры проходи на полигонах в Челябинской, Оренбургской и Кемеровской областях.

«Они носили двусторонний характер, одни подразделения оборонялись, другие - действовали в наступлении», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что мотострелковые и танковые подразделения получали информацию о противнике в режиме онлайн от воздушной и наземной разведки. Для этого были привлечены вертолеты Ми-8, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Леер» и «Тахион», комплексы разведки «Стрелец».

На полигонах шли боевые стрельбы из 130 танков Т-72 разных модификаций, залповые стрельбы из реактивных систем «Град» и «Ураган», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Им поддержку оказывали фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.

В общей сложности в учениях задействовали более 1,2 единицы военной техники, из которых около 500 единиц - танки, самолеты и вертолеты, реактивные системы залпового огня, зенитные установки и самоходные гаубицы. Ими руководил командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин.