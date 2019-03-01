Уникальную смешанную эскадрилью Ми-8 и Ан-26 сформировали в Тыве

В Тыве сформировано первое авиационное подразделение - смешанная эскадрилья, на вооружении которой вертолеты Ми-8 «Терминатор» и самолеты Ан-26. Базироваться они будут на аэродроме Кызыла.

Уже сегодня летчики и техперсонал заступили на боевое дежурство, а в ближайшее время свою профессиональную подготовку они смогут продемонстрировать на учениях.

Кроме того, военных летчиков задействуют в проведении поисково-спасательных работ при запуске и посадке космических аппаратов.