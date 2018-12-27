Мотострелки начали подготовку к АрМИ-2019: видео

На полигоне Головеньки Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Подмосковье прошли занятия с мотострелковыми подразделениями по огневой подготовке с применением вооружения БМП-2. Такие маневры проводились для подготовки экипажей к участию в отборочных турах конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2019.

Экипажи соревновались в стрельбе по разным типам мишеней. Им необходимо было поразить появляющиеся и движущиеся цели на дистанциях от 300 до 900 метров. Помимо этого экипажи должны были пройти полосу препятствий, идентичную той, что будет на «АрМИ-2019».

Уже в середине января экипажи начнут соревноваться по-настоящему. Отборочные этапы стартуют в январе. Изначально экипажи будут соревноваться друг с другом в рамках военных округов. Потом начнется всероссийский этап, победители которого будут представлять Россию на Международных армейских играх – 2019.