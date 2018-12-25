Шойгу назвал основные достижения российской армии за год

Российские Вооруженные Силы продолжают эффективно решать задачи по предназначению. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

Говоря об основных достижениях армии за 2018 год, Шойгу отметил, что среди прочего было продолжено плановое перевооружение войск новейшей техникой, доля которой доведена до 61,5%. Кроме того, указал министр, повысилась интенсивность боевой учебы.

«Проведено шесть внезапных комплексных проверок и свыше 18 тысяч учений и тренировок», - сказал генерал армии, подчеркнув, что самыми масштабными из них стали маневры «Восток-2018».

Также в своей речи глава Минобороны вспомнил о том, что в 2018 году прошли первые крупные военно-морские учения в Средиземном море, велась активная работа по восстановлению мирной жизни в Сирии и уделялось значительное внимание развитию военной инфраструктуры.