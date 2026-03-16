ВС РФ поразили цех производства украинских дронов дальнего действия

Также удалось нанести огневое поражение местам подготовки и запуска беспилотников на военных аэродромах противника.
16-03-2026 12:44
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении цеха производства украинских беспилотников дальнего действия. Также пострадали и места их подготовки и запуска на вражеских военных аэродромах. 

Помимо этого, российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры неприятеля. В российском оборонном ведомстве отметили, что они использовались в интересах ВСУ. 

Также в МО РФ добавили, что удалось поразить пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. За сутки это произошло в 143 районах.

Ранее в Минобороны России показали, как оператор «Герани» нанес удар по украинским дроноводам под Просянкой. На кадрах объективного контроля можно увидеть взрыв, а также последующее возгорание на территории, где располагались объекты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #производство #беспилотники #дроны #Огневое поражение
