Минобороны России сообщает об уничтожении передового пункта управления противника в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

Отмечено, что артиллеристы применили высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь-М2». Удар наносился на Добропольском направлении, отметили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что пункт управления неприятеля выявили операторы войск беспилотных систем. Наведение снаряда осуществлялось лазером при помощи беспилотника «Орлан-30». Это обеспечило высокую точность.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Гиацинт-С» уничтожили украинских дроноводов. В тот раз удар наносился по целям в населенном пункте Воздвижевка на территории Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.