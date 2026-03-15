Артиллерия разнесла на куски пункт управления ВСУ в зоне спецоперации

Расчет самоходки «Мста-С» вел огонь высокоточным снарядом «Краснополь-М2». Удар наносился на Добропольском направлении.
16-03-2026 16:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении передового пункта управления противника в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С». 

Отмечено, что артиллеристы применили высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь-М2». Удар наносился на Добропольском направлении, отметили в МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что пункт управления неприятеля выявили операторы войск беспилотных систем. Наведение снаряда осуществлялось лазером при помощи беспилотника «Орлан-30». Это обеспечило высокую точность. 

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Гиацинт-С» уничтожили украинских дроноводов. В тот раз удар наносился по целям в населенном пункте Воздвижевка на территории Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Мста-С #Краснополь-М2 #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
