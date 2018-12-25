«Должна быть в армии душа» - Шойгу рассказал о воспитании призывного контингента

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о прошедшем в этом году призыве в армию. По словам Шойгу, количество призывников в России с каждым годом уменьшается. В связи с чем, как отметил министр обороны, в ведомстве практически отказались от употребления понятия «призывная кампания», заменив его просто «призывом».

«Мы в 2013 году поставили задачу по поэтапному сокращению призывного контингента. Мы вышли в целом на осенний призыв – 132 тысячи, в вооруженные силы – 118 тысяч призывается. Это на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. Таким образом мы каждый год сокращаем. Думаю, сейчас где-то до 2025 года мы будем на одном уровне это держать», - пояснил министр в ходе заседания Общественного совета при ведомстве.

Сергей Шойгу подчеркнул, что армии нужна не только подготовка, но и соответствующее воспитание солдат.

«Просто армия, которая воюет за деньги, – это не совсем правильно. У нас все-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну», - подытожил Шойгу.

Также на заседании министр рассказал, что Министерство обороны закончит перевод боеприпасов в современные арсеналы уже в следующем году. А кроме того, озвучил цифры оснащенности российской армии современным оружием. Как отметил Шойгу, средний показатель превысил 61,5% - такими цифрами не может похвастаться ни одна другая армия мира.

