Шойгу назвал военную инфраструктуру РФ в Арктике не имеющей аналогов в мире

Военная инфраструктура России в Арктике является самой современной, таким вооружением не располагает ни одна армия мира.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

«Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры», - отметил глава Минобороны России.

Шойгу отметил, что Россия восстанавливает аэродромы на земле Франца-Иосифа, острове Врангеля, Новосибирских островах, на мысе Шмидта. По словам главы ведомства, строительство также продолжается и на Курильских островах, где военнослужащих заселяют в «совершенно новые здания».