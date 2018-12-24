Связь с большой землей: военные построили мост к отрезанной от цивилизации деревне

Деревени Пеньково и Косая губа в Тульской области долгое время разделял хлипкий самодельный мост, сделанный из труб, бетонных плит и другого строительного мусора. Каждую весну в половодье его смывало и жители оставались отрезанными от большой земли. Теперь, благодаря военным, у местных жителей появилась надежная переправа.

Установка моста велась с помощью специального дизель-молота, который позволяет быстро забивать сваи. Грузоподъемность конструкции составляет 50 тонн

Еще один мост военные возводят через реку Дон, неподалеку от Куликова поля, на узком участке реки, который разделяет пять деревень. Новый мост строится взамен деревянной конструкции, которую смыло потоком.

Всего в данный момент строители строят в этом регионе три переправы, которые откроются к концу декабря.