Противолодочный самолет Ил-38 ТОФ проследил за подлодкой «противника» в Приморье

Противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ отработал обнаружение подлодки «противника».

По легеннде учения, экипаж самолета Ил-38 с авиабазы Николаевка установил поле из радиогидролокационных буев. Далее один из них сработал, и «противолодочник» обнаружил неприятельскую субмарину и приступил к слежению за ней. В ее роли выступила одна из подводных лодок Тихоокеанского флота. У нее же стояла поставлена задача уйти от слежки самолета после обнаружения.

Задача для летчиков усложнялась тем, что командир подводной лодки и ее экипаж действовали исключительно профессионально.

Ранее противолодочный самолет в Приморье отработал задачу по обнаружению подлодки «противника».