Шойгу анонсировал учения ядерных сил «Гром» в России

Учения стратегических ядерных сил «Гром» пройдут в России в 2019 году. Об этом в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Подготовить и провести… стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" и учение стратегических ядерных сил "Гром"», - заявил Шойгу.

Ранее в ходе коллегии президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

По его словам, России удастся сохранить стратегический баланс вооруженных сил с США благодаря новым образцам вооружений. «Кинжал», «Авангард», «Сармат» и другие новейшие системы вооружения кратно увеличат потенциал ВС РФ. При этом новые российские ракеты не нарушают ДРСМД.

Учения стратегических ядерных сил РФ проводились в октябре этого года по поручению президента России Владимира Путина. Были произведены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей.